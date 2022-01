Com 10 votos a 4 reforma administrativa foi aprovada na Câmara dos Vereadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mesmo com muita pressão dos sindicalistas ligados as áreas de Educação, Saúde, e Sindicato dos Urbanitários o Projeto de Lei que cria 150 cargos comissionados e novas secretarias foi aprovado na Câmara dos Vereadores, no fim da tarde desta quinta-feira, 20.

Emerson Jarude, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que votou contra a reforma, disse que o projeto é uma imoralidade.

Veja o vídeo:

A vereadora Michelle Mello, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), rebateu a fala do vereador Raimundo Castro que dizia que votar a reforma é ser contra as pessoas carentes. “Eu tenho certeza que escutar do líder do prefeito, vereador Raimundo Castro, meu amigo profissional da saúde, que estamos contra as pessoas carentes é, sem sombras de dúvidas, uma das piores coisas que já escutei aqui dentro”, disse.

Veja os vídeos:

O PL causará um impacto de R$ 15,6 milhões ao município. Veja que votou contra e quem votou a favor do Projeto de Lei:

Veja como votaram os vereadores

Contra a reforma:

Adailton Cruz – PSB

Emerson Jarude – MDB

Ismael Machado – PSDB

Michelle Mello – PDT

A favor da reforma:

Antônio Morais – PSB

Fábio Araújo – PDT

Hildergad Pascoal – PSL

Joaquim Florêncio – PDT

N. Lima – PP

Raimundo Castro – PSDB

Raimundo Neném – PSB

Rutênio Sá – PP

Samir Bestene -PP

Arnaldo Barros – PODEMOS

Imagem e vídeos: André Pinheiro