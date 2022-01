Clientes disputam pedaços de carne em supermercado e caso viraliza; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Fortaleza – O vídeo de clientes disputando pedaços de carne viralizou nesta semana. O caso aconteceu em um supermercado localizado em Fortaleza, no Ceará. No vídeo é possível ver os clientes aglomerados, se empurrando para tentar pegar um pedaço de carne jogado por um dos funcionários do supermercado.

Segundo o cliente que filmou a disputa, “Todas as peças estavam custando 10 reais, o que normalmente era 40 reais. Então, compensou. No vídeo parece que estão dando de graça, mas era promoção mesmo. Só que tudo estava bem barato, principalmente bebidas”, disse.

Veja vídeo: