Atriz ousou demais em foto e mostrou mais do que devia

A atriz e cantora Cleo, acabou deixando os seguidores com os olhos arregalados ao publicar duas fotos super picantes em suas redes sociais. Nesta sexta-feira (07), ela posou usando um vestidinho dourado, sem lingerie, quase deixando as partes íntimas escaparem.

Abaixada no chão, ela se empinou na peça brilhante e chocou ao mostrar a polpa desnuda do bumbum já que a vestimenta possui uma fenda estratégica nas laterais. Com cabelos soltos, ela combinou o look com um par de salto alto também dourado e fininho.

A beldade decidiu ousar ainda mais no segundo clique, trocando de posição e esticando uma das pernas, tirando o clique em um ângulo bem pensado, quase deixando a sua genitália escapar. Mas, ao invés de mostrar tudo, ela acabou expondo apenas o seu bumbum.

Bastante misteriosa, Cleo dispensou a legenda, porém, mesmo assim, ela foi alvo de comentários bem ousados. “Sedução pura”, disse um seguidor. “P*t4 que p*riu, minha musa”, exclamou outra. “Quando eu crescer, quero ser assim… Linda, tatuada e gostosa”, brincou um terceiro. “Gostada do [email protected]”, disparou mais um.

TATUAGEM

Recentemente, a atriz surpreendeu os seus fãs ao aparecer tatuando o nome do marido, o gato Leandro D’Lucca, em sua coxa. Nos stories do Instagram, ela surgiu em vídeo durante a sessão de tatuagem. Na gravação, ela revelou o desenho: “Leandro” foi tatuado dentro de um coração cercado de pombinhos, uma flecha e um laço.