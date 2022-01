Ciclista tem cabeça esmagada após ser brutalmente atropelado por ônibus; cenas fortes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo que está circulando nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (10), mostra o momento em que um ciclista brutalmente atropelado por um ônibus. O caso aconteceu na avenida Comendador Luciano Guidotti, em Piracicaba (SP).

O homem, identificado como José da Costa Gonçalves de 57 anos, estava trafegando em uma bicicleta quando foi atropelado por um ônibus e teve a cabeça totalmente esmagada. Uma mulher que passeava com o cachorro pelo local presenciou o momento do acidente e se assustou com a cabeça do ciclista sendo totalmente esmagada pela roda do ônibus na via.

Câmeras de segurança registraram o momento da tragédia. Segundo informações, o ônibus atingiu o ciclista que seguia pelo acostamento da via. Nas imagens é possível observar o exato momento do trágico acidente, as cenas são fortes.

O acidente ocorreu próximo à sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semuttran). A equipe do SAMU foi acionada, quando chegou ao local, apenas constatou o óbito.

CENAS FORTES: