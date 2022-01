Chiquinha dá recado de esperança aos fãs sobre sua doença mortal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Intérprete da Chiquinha, a comediante Maria Antonieta de las Nieves, vem a público para tranquilizar os fãs quanto sua recuperação da Covid-19

Maria Antonieta de las Nieves, a atriz mexicana que dá vida a Chiquinha do seriado ‘Chaves’, veio a público nas suas redes sociais para deixar os fãs tranquilos referente ao seu estado de saúde. Há alguns dias, a atriz revelou que testou positivo para a Covid-19.

Segundo Maria Antonieta de las Nieves, algumas revistas mexicanas sensacionalistas tinham afirmado que ela, aos 72 anos de vida — recém completados em 22 de dezembro de 2021–, estava em grave no hospital. A comediante resolveu então se pronunciar e desmentir os boatos em um vídeo postado na sua conta do Instagram (@lachilidrina_oficial).

Chiquinha afirmou que está se recuperando em casa, completamente isolada de sua família, e afirmou que precisou cancelar inúmeros compromissos agendados de trabalho na Califórnia, nos Estados Unidos.

Maria Antonieta de las Nieves afirmou que tomou as devidas precauções para se reestabelecer em breve. “Já com essa prova é mais do que suficiente para verem que eu estou bem. Eu não sei de onde saiu a fofoca que eu estava morrendo, que estava grave de Covid… é verdade a Covid me pegou (…) a única coisa que tenho um pouco de gripe, não tive mal estar, nada”, disse a atriz mexicana no video, também agradecendo a preocupação de todos seus fãs pelo mundo.

Maria Antonieta de las Nieves aproveitou o video para falar da sua experiência de vida e como foi o resultado de sua infecção, onde ela explicou, de acordo com seu pensamento, que a atitude que as pessoas se deparam com a doença implica no resultado de sua cura. Portanto, a Chiquinha afirma que tem que pensar positivo, manter o ânimo, além de seguir as recomendações dos médicos, para ter uma melhora breve e sem sequelas.

Atriz deseja Feliz Ano Novo

Após o vídeo de esclarecimento da comediante, Maria Antonieta de las Nieves vestiu a roupa da Chiquinha para animar seus seguidores e tabém fazer votos de Boas Festas, desejando um Feliz Ano Novo para todos seus fãs espalhados pelo globo.

Na imagem, Chiquinha aparece com seus três cachorrinhos de estimação no colo e escreveu a seguinte legenda em sua publicação do Instagram: “Feliz 2022, é o que desejamos eu, Cocoa, Chule e Chilindrina”, citando os nomes dos ‘perritos’.