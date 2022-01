Chargista diz que confusão em hotel de luxo que acabou em briga entre alemão e americano foi por racismo

O vídeo que circulou nas redes sociais mostra o homem sendo nocauteado no Hotel Hilton. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) no último dia 30 e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, o casal, uma brasileira e um alemão, “aparentava estar embriagado” e registrou queixa na delegacia alegando ter sido agredido. Os nomes de nenhum dos envolvidos no caso foram divulgados pela polícia e, de acordo com a corporação, todos já deixaram o Brasil.

Nas imagens, é possível ver que a mulher, de biquíni, parte para cima de um homem negro que, segundo a polícia, é americano . Ao reagir, o americano dá um soco no queixo do alemão que estava com a mulher – o homem cai desacordado na hora.

Com o companheiro caído, a brasileira tenta partir novamente para cima do americano, mas é contida por pessoas que parecem ser funcionários do Hilton. Na delegacia, um segurança afirmou ter sido mordido por ela.

Relato de racismo

No Twitter, o vídeo foi postado acompanhado de um texto em inglês, no qual é relatado que a confusão começou porque o casal – uma brasileira e um alemão – não aceitou que o americano fosse atendido antes deles.

O americano seria cliente diamond (diamante, em inglês) do Hilton – um programa de fidelidade da cadeia de hotéis – e, por isso, teria direito a atendimento prioritário.

Também na rede social, o produtor americano H.L. Thompson comentou na publicação do vídeo pedindo que as imagens fossem enviadas a ele. Em outros comentários, Thompson relatou ter sido alvo de ofensas racistas do casal.

O produtor de hip-hop também disse que foi impedido por funcionários do Hilton de procurar a polícia.

Em nota, o Hotel Hilton informou que está cooperando com a investigação da polícia sobre a briga entre os hóspedes.

A Polícia está analisando as imagens do hotel e vai ouvir funcionários do Hotel Hilton. O gerente do estabelecimento foi ouvido nesta terça.