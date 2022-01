Centro POP realiza atendimentos para pessoas em situação de rua

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), é responsável por garantir o acompanhamento e o referenciamento das pessoas em situação de rua.

Esse homem de 36 anos é um dos moradores de rua mais antigos, que recebe atendimento do Centro. Há 22 anos ele é atendido pelo centro de referência e só tem gratidão por todo o auxílio recebido. “Eu tenho um carinho muito grande por essa equipe que nos acolhe, todos os dias. Aqui recebemos café da manhã, almoço e lanche, além de um atendimento especial muito legal”, disse o morador.

Mesmo durante a pandemia da Covid-19, os trabalhos não pararam. Atualmente, o Centro POP possui 27 funcionários, divididos entre técnicos, psicólogos e assistentes sociais.

Entre os atendimentos realizados estão assistência social, busca ativa, abordagem, encaminhamento às Casas de Apoio, rodas de conversa, doação de roupas e higiene pessoal, ambulatório e alimentação. O local disponibiliza café da manhã, das 07h às 08h, almoço, das 11h às 12h e lanche da tarde, às 15h. Cerca de 125 marmitas são disponibilizadas diariamente.

A população que precisar recorrer ao Centro POP, pode ir até o local, que fica localizado na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Rádio Difusora ou entrar em contato no número da equipe de abordagem, (68) 9.9984-5399, que fica disponível 24 horas por dia.

Segundo a coordenadora do Centro POP, Elizabeth Pinheiro, o principal objetivo do centro de referência é proporcionar dignidade aos moradores de rua. Elizabeth agradeceu o apoio da Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marfisa Galvão, e do Prefeito Tião Bocalom. “Esse ser humano precisa de atenção, de carinho, de cuidados e é isso que nós fazemos aqui no Centro POP. Nós temos o apoio da Secretária Marfisa Galvão, ela está sempre aqui nos apoiando, o prefeito Tião Bocalom também, estão sempre preocupados com essa população”, ressaltou a coordenadora.

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco