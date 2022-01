Centro de monitoramento vê risco de deslizamentos em cinco estados

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, alerta para o risco de enxurradas e deslizamentos em vários estados do país neste domingo (2).

Por causa das fortes chuvas previstas para hoje, o órgão aponta risco moderado de deslizamentos de terra em ao menos cinco estados: Piauí e Maranhão, no Nordeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste.

As áreas de maior risco, segundo o Cemaden, são o centro-leste do Piauí, o centro-oeste e o norte do Maranhão, a região metropolitana de Belo Horizonte (MG) e o sudeste de Minas, a região serrana do Rio de Janeiro, e a região metropolitana e o litoral norte de São Paulo.

A Bahia, que tem sido castigada pelas fortes chuvas nas últimas semanas, não aparece na área de alerta do órgão nem para deslizamentos, nem para novas enxurradas. No estado, morreram 25 pessoas em consequência dos últimos alagamentos e há mais de 50 mil desalojados.

Enxurradas

O documento destaca ainda o risco de enxurradas (risco hidrológico) no estado do Tocantins, na região Norte do país, principalmente em áreas “com maior declividade, inundações dos rios urbanos parcialmente canalizados e alagamentos em áreas rebaixadas com drenagem insuficiente”.

O Cemaden também aponta como moderado o risco de enxurradas no sudoeste, sudeste e centro-norte do Piauí e no sul, leste e centro do Maranhão, no Nordeste, bem como no norte, centro e leste de Goiás, no Centro-Oeste do Brasil. A região inclui o Distrito Federal.

Em Goiás e no Distrito Federal, o período de maior preocupação é a tarde deste domingo, por causa da previsão de chuvas intensas.

O centro de monitoramento de desastres naturais também vê como moderado o risco de alagamentos na região Sudeste. Destaque para vários pontos de Minas Gerais, Vale do Paraíba e região metropolitana de São Paulo, bem como para o centro do Rio de Janeiro.

Inmet

Em sua página, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ligado ao Ministério da Agricultura, vê perigo por causa das chuvas em 15 estados do país, entre os quais a Bahia, que começava a se recuperar dos últimos temporais.

Também estão na lista do Inmet Tocantins, Amapá, Amazonas e Pará, no Norte; Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí, no Nordeste; Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste.

