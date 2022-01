Cenas fortes – Menino teve uma tesoura enfiada na região do olho enquanto brincava

-------- Continua depois da Publicidade--------

A família do garotinho Gajendra, de apenas 3 anos de idade, ouviu os seus gritos e quando chegou ao garoto, o encontrou com uma tesoura enfiada no rosto, a poucos milímetros do olho.

Segundo os familiares, ele estaria brincando sozinho, quando se acidentou. Provavelmente ele segurava a tesoura, quando caiu. O caso aconteceu em Naguar, uma cidade ao norte da Índia.

Imediatamente os pais o levaram a um hospital, onde a criança passou por procedimentos médicos para a retirada da tesoura. Por sorte o menino não ficou cego.

Os pais precisam ter todo o cuidado do mundo, com seus filhos. Evite que crianças em idades tenras tenham contato com objetos perfuro-cortantes e outros que possam causar acidentes graves como esse.