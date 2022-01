Cauã Reymond diz que Sofia pede irmão e que pensa em ser pai novamente: ‘Vai acontecer’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cauã Reymond está disposto a aumentar a família. O ator, que está no ar com a novela “Um Lugar ao Sol”, revelou no podcast do Gshow, que conversa com a esposa, Mariana Goldfarb, sobre o assunto. Ele já é pai de Sofia, de 9 anos, fruto do seu relacionamento com Grazi Massafera.

“[A Sofia] Já pediu algumas vezes. Acho que vai acontecer naturalmente. Eu e a Mariana, a minha esposa, a gente fala disso toda hora. Então, vai acontecer”, revelou.

