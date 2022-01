Casos de dengue e malária tem redução de 37 a 60% em Cruzeiro do Sul entre 2020 e 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

Entre Janeiro e Dezembro de 2020, Cruzeiro do Sul registrou 2799 casos de dengue, um número inferior aos anos anteriores, mas o trabalho da vigilância epidemiológica juntamente com a população em reduzir ainda mais com campanhas educativas e o trabalho dos agentes de endemias os dados de 2021 apresentou uma redução de 65%. “Nós tivemos em 2020 um total de 2799 casos, em 2021 tivemos 978 casos, ou seja tivemos uma redução de 65% em relação ao ano anterior, fruto de um trabalho crucial que não parou em nenhum momento, alertando a população para que esse mosquito não prolifere”, relatou o coordenador de vigilância entomológica.

O vale do Juruá sempre apresenta os números elevados de casos de malária se comparados com os municípios do Alto Acre.

Em 2020 , sete mil e quarenta casos de malária foram registrados em Cruzeiro do Sul. Já em 2021 o número reduziu 37%. “Em 2020 nós tivemos 7040 casos , em 2021 foram 4460, 37 % de redução. Foi um ano que nós tivemos o maior número de redução dos anos anteriores”.

A redução nos casos de dengue e malária tem a colaboração da população ao receber os agentes em suas residências e a manter o seu quintal limpo. Um trabalho em parceria que deve continuar de forma mais intensificada nesse período chuvoso, como explica o coordenador. “É um momento em que devemos ter cuidado, verificar a caixa d´água se está bem tampada, porque nesse período que chove bastante pode originar um criadouro”.