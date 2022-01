Casal sofre grave acidente de trânsito após bater em cavalo solto na BR-364

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (02/01), após um motociclista bater em um cavalo solto na BR-364, nas proximidades da Faculdade Faro em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o motociclista transitava na rodovia com uma jovem na garupa, sentido área urbana de Porto Velho, quando foi surpreendido pelo animal.

Não havendo tempo de frear, o casal acabou batendo no cavalo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu), com apoio do Corpo de Bombeiros estiveram no local, e socorreram as vítimas para um hospital particular, ambos com várias escoriações pelo corpo.

O cavalo teve a pata traseira fraturada. Após a remoção adequada do animal da rodovia, a pista foi totalmente liberada.

Galeria de Imagens: