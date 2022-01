Casal ioiô, Maiara e Fernando Zor estão juntos em praia de SC após separação polêmica

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após mais uma separação polêmica, Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor viajaram para a mesma cidade, em Santa Catarina, e não fizeram a menor questão de esconder isso.

A cantora publicou nas redes sociais registros num resort em Ganchos de Fora, concidentemente, na mesma praia em que Fernando Zor está hospedado e fez uma live na noite da última segunda-feira.

Além disso, eles foram vistos juntos com amigos e Sorocaba em um passeio de barco. Fernando compartilhou os momentos do passeio em seu Instagram, e fãs reconheceram que Maiara posou com um dos amigos no barco, no mesmo momento (veja abaixo).



Maiara e Fernando Zor fazem passeio de barco juntos em SC Foto: Reproduçao-Instagram

Mesmo com todos os indícios, Maiara nega que estava junto com Fernando no barco. “Estava com esses amigos mais cedo. Não estava com eles (Fernando & Sorocaba). Eles devem ter se encontrado depois”, disse ela a Leo Dias nesta terça.

O relacionamento terminou no Natal, após a sertaneja expor uma traição do ex-noivo. “Boa noite para você que ganhou dois pares de chifres no Natal”, disse a cantora na ocasião.

O desabafo foi por conta de uma foto que Fernando tirou com Franciele Padilha nos bastidores de um show. No entanto, a suposta “pivô” da separação nega que tenha se envolvido com o sertanejo. Ela diz que não o beijou mas ele deixou, sim, o bar em que estavam com outra fã.



Fernando Zor em foto com Franciele Padilha Foto: Reprodução-Instagram

O cantor negou que tenha traído a namorada. “Era um bar que tinha música ao vivo. Nós fizemos um show na cidade. Terminou o show, o show foi cedo. (…) As pessoas pediam pra tirar foto e eu, assim, normal, conversando com todo mundo, como eu sempre faço. Sempre, sempre fiz isso! Eu não nego foto pra ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hater”, explicou.

Vale lembrar que eles já se separaram e reataram outras vezes, e por isso são conhecidos como o casal ioiô.