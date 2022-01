Casal é preso durante operação policial chegando da fronteira para entregar droga em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A prisão de um casal, cujos nomes não foram divulgados ocorreu no início da manhã desta sexta-feira, 14, na Avenida Ceará, no centro de Rio Branco.

De acordo com informações o casal foi flagrado durante uma Operação conjunta

do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), Polícias Militar e Federal, quem interceptar.um carregamento de 15 kg de cocaína que estavam sendo transportados dentro de um veículo modelo corsa Classic.

O entorpecente foi adquirido na Bolívia, país.que faz fronteira com os municípios de Brasileia e Epitaciolandia.

O casal faria a entrega da carga a um traficante da área e a Polícia já monitorava os movimentos dos suspeitos.

Após o flagrante os dois acusados foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco.