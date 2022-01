Casal é baleado no próprio carro em avenida

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por volta das 14h desta terça, dia 18, um casal foi baleado dentro do próprio carro, uma S10, na avenida José Henrique Lindoso, bairro Monte das Oliveiras. As vítimas foram identificadas como Sérgio do Nascimento Lima e Dulce Eduarda de Lima Maia.

Segundo testemunhas, um veiculo modelo Gol de cor vermelha chegou ao local e três criminosos já saíram do veículo atirando contra o motorista da S10. Sergio foi atingido diversas vezes na cabeça. Já Dulce, no banco do carona, foi atingida no braço. O casal foi atendido no local por equipe médica. Sergio morreu no hospital em decorrência dos seus ferimentos.

Informações dão conta que Sergio era pastor. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já investiga o caso.

Fonte: Fiscaliza Amazonas