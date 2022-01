Casada com Ludmilla, Brunna Gonçalves gera polêmica antes de entrar no BBB22

-------- Continua depois da Publicidade--------

O BBB22 nem estreou e já está causando. A esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves já está polemizando antes mesmo de entrar no reality.

Primeiramente, a participação de Brunna Gonçalves ainda não foi confirmada para o BBB. Mas de acordo com informações do jornal Extra, a esposa de Ludmilla é uma das participantes especuladas.

Nessa situação, com o nome da bailarina ventilando pelas redes sociais com a sua possível participação no BBB, Brunna Gonçalves teria provocado a ira de dirigentes da escola de samba, Beija-Flor de Nilópolis.

Brunna Gonçalves é uma das bailarinas que irá desfilar pela escola de samba do Rio de Janeiro. Mas até o momento, a esposa de Ludmilla não teria informado a escola sobre a sua participação no BBB22.

Integrantes da Beija-Flor de Nilópolis, não curtiram a ideia de ficarem sem uma das musas da escola de samba e a bronca corre solta!

Apesar de ser proibida por contrato de falar que será uma das participantes do camarote do BBB22, membros da escola acreditam que Brunna Gonçalves deveria ter tido mais consideração.

Visando chegar a grande final, Brunna Gonçalves consequentemente, não teria como participar dos ensaios e muito menos de desfilar pela escola, pois durante o carnaval estará confinada no BBB.

PISTAS SOBRE O CONFINAMENTO

Brunna Gonçalves teria caído nas graçasdo diretor do BBB, Boninho após participar do extinto “Só Toca Top Verão”, em 2020.

Na ocasião, o diretor teria garantido uma vaga para a bailarina em uma das próximas edições do programa.

Contudo, os fãs mais observadores de Brunna Gonçalves desconfiaram da escalação da bailarina para o BBB.

O motivo seria a sua ausência em uma viagem com a sua esposa Ludmilla, para Búzios, região dos lagos do Rio de Janeiro.

Outra pista sobre o confinamento de Brunna Gonçalves se refere a uma das pistas dadas por Boninho, onde o diretor diz que uma participante adora mudar o visual.