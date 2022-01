Casa desaba de barranco durante chuva na zona norte.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – Uma residência foi “engolida” por uma cratera, na tarde deste sábado (1º), após uma forte chuva na Avenida Itaberaba, conjunto Oswalsdo Frota, zona norte de Manaus. A construção estava em cima de um barranco.

A residência estava desocupada no momento em que tudo aconteceu. Ninguém se feriu, mas um trecho da rua corre o risco de desmoronar e precisou ser interditado.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para controlar o tráfego de veículos.

“Nosso trabalho aqui foi no sentido de interditar a via e desviar o trânsito para evitar novos acidentes. A via só será liberada após autorização da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura”, garantiu Renato Silva, chefe de operações do IMMU.

Uma moradora identificada como Adriane Barros, informou que o desmoronamento afetou parte da estrutura da sua residência e teme que o pior possa acontecer.

“Esse buraco faz uma curva que passa por trás da minha casa. Toda vez que chove é essa aflição. A gente já fica com medo disso acontecer”, relatou.

Os moradores atingidos receberam atendimento da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).