Casa de Abrigo do Hospital do Amor em Porto Velho recebe doações de acreanos

Durante o ano de 2021, a Casa de Abrigo do Hospital do Amor localizado na cidade de Porto Velho, estado vizinho de Rondônia, vem recebendo ajuda do povo acreano, especificamente da regional do Alto Acre, através de uma iniciativa da Associação Sorriso Amigo, atualmente localizado em Brasiléia.

A iniciativa partiu do psicólogo Weliton P. da Silva, conhecido por ‘Drº Eco’, que está à frente da Associação, e que vem prestando serviços de ajuda para pessoas que necessitam de apoio, além de buscar parceira de populares e empresários locais.



Com um trabalho importante se destacando, Dr Eco vem buscando uma forma de ajudar muitos em parceria com o Hospital do Amor. No ano de 2021, foi arrecadado quase uma tonelada de alimentos; “Quero aqui destacar o apoio da população e empresários que se sensibilizaram no mês de novembro passado, e queremos fazer muito mais neste ano de 2022”, disse.

A Sorriso Amigo está com seus atendimentos presenciais em ‘stand by’, devido o período pandêmico e estará com atividades normais em nova sede neste ano de 2022. Dr Eco comenta que, novas ações estarão acontecendo e que as ajudas serão muito bem vindas.

