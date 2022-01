Carro de funerária sai da estrada e cai em ribanceira quando transportava caixão no Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Veículo estava com motorista, passageiro e o caixão de uma mulher que morreu de câncer. Ocupantes não se feriram e transporte foi concluído em carro do Corpo de Bombeiros de Xapuri, interior do estado.

O carro de uma funerária de Xapuri, interior do Acre, sofreu um acidente quando transportava o corpo de uma mulher na tarde desta segunda-feira (10). O veículo saiu da BR-317, já próximo da entrada da cidade, e caiu em um ribanceira. Ninguém se feriu.

No carro estava o motorista e um passageiro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município foi acionada para resgatar as vítimas. O caixão não chegou a sair do veículo durante o acidente.

A comandante do Corpo de Bombeiros de Xapuri, tenente Laiza Mendonça, explicou que a funerária fazia o traslado de uma mulher que morreu vítima de câncer que fazia tratamento no Hospital de Câncer Barretos. O cadáver saiu da capital, Rio Branco, para o interior.

Carro do Corpo de Bombeiros de Xapuri transportou caixão até a cidade após acidente — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros de Xapuri

“Foi uma saída de pista, ainda não sabemos o motivo que causou, mas saiu da pista e tinham duas pessoas, motorista e passageiro. Elas não sofreram nenhum ferimento grave, não precisaram ser levadas ao hospital. Nossas equipes ajudaram a avaliar e depois ajudaram a retirar o caixão”, confirmou.

A tenente acrescentou que o motorista e o passageiro do carro da funerária também foram levados até a cidade no veículo dos bombeiros.

“Quando chegamos as vítimas já estavam fora, não houve grandes danos no caixão também. Retiraram e levaram para a funerária. Ninguém precisou ser levado ao hospital, estavam bem”, concluiu.

Galeria de Imagens: