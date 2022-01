Carro cai em ribanceira na BR-040; uma pessoa morre e três ficam feridas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A pista molhada é apontada como causa de um acidente, por volta de 7h30, no km 647 da BR-040, próximo a Conselheiro Lafaiete, na região central do estado.

Um carro caiu numa ribanceira, matando uma uma mulher, de 31 anos, e ferindo outras três pessoas.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros (BO), o veículo, um HB 20, de cor branca, seguia no sentido Rio de Janeiro, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou e caiu numa ribanceira. Só parou quando bateu numa árvore.

© CBMMG Carro parou a longa distância da pista de asfalto

Os sobreviventes são uma mulher, de 32 anos, socorrida pela unidade de resgate dos bombeiros com sinais vitais preservados, consciente e orientada; um homem de 26 anos, ejetado do veículo, em estado grave; e outro homem, de 37 anos, socorrido pela Via-040 com sinais vitais preservados, consciente e orientado.

Todos foram levados para o Hospital São José, em Conselheiro Lafaiete.

Fonte: EM