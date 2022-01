Carlos Alberto lida com porradas da vida, morte de filha, exame para câncer e até queda de avião

-------- Continua depois da Publicidade--------

Carlos Alberto de Nóbrega passou por momentos de muita tensão em sua vida

Carlos Alberto de Nóbrega é um dos grandes apresentadores da TV Brasileira e já está no ar há muitos anos.

Por conta da pandemia do coronavírus teve que deixar as gravações do programa ‘A Praça é Nossa’ em abril de 2020.

Vale ressaltar que durante o período de isolamento social, o apresentador Carlos Alberto ficou depressivo e até chorou dentro de um carro ao ir até o SBT ver a emissora vazia.

E para quem não sabe, no período da pandemia, Carlos Alberto de Nóbrega testou positivo para Covid-19 e até foi internado, mas reagiu bem ao tratamento.

Além disso, o apresentador também chegou a fazer alguns exames para câncer, ao desconfiar que poderia estar com alguma coisa na pele, por conta da ansiedade, mas o resultado dos exames provou que ele estava saudável.

MAIS SOBRE A VIDA DE CARLOS ALBERTO

Aos 85 anos de idade, o apresentador já passou por muitas porradas da vida, como em 2019, quando tomou um grande susto com seu filho Marcelo de Nóbrega, que teve oito paradas seguidas e acabou tendo um veia obstruída e teve que ser reanimado com massagem cardíaca.

E falando em filho, quem vê Carlos Alberto cheio de vida, nem imagina que o humorista já passou por vários momentos difíceis, como a perda de uma filha há alguns anos atrás.

“Perdi uma filha em uma quarta-feira e no sábado fui fazer um show para crianças. Só Deus me derruba. Se tudo aquilo que me ensinaram é verdade, vou ver meu pai, vou ver minha mãe. Ou, se tudo é mentira, dormiu e acabou”, disse ele durante uma entrevista.

ACIDENTE DE AVIÃO

Outra situação bem delicada que Carlos Alberto de Nóbrega passou foi por uma queda de avião.

O apresentador falou sobre isso em seu programa no SBT, ao ser questionado por Diogo Portugal se tinha medo.

“Eu não tenho medo, já até caí quando estava em um voo”. Diogo Portugal ficou espantado com a revelação do humorista, mas rapidamente o apresentador mudou de assunto e não quis entrar em detalhes do momento de pânico dentro da aeronave.