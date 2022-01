Carlinhos Maia é agredido e xingado por suposta fã e rebate: ‘Cachaceira safada’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Carlinhos Maia passou por uma situação inusitada nessa sexta-feira (07). O humorista foi visitar um ponto turístico de Maceió e, de repente, foi abordado por vários fãs. Solícito, o artista tirou fotos e brincou com várias pessoas que estavam no local, até que uma delas partiu para cima dele.

Nos Stories, do Instagram, Carlinhos narrou a história. Revoltado com a agressão, ele contou que a mulher já chegou para ele com xingamentos.

“Uma mulher com um latão na mão, deste tamanho, chega pra mim no meio da multidão e faz bem assim: ‘você é ridículo’. Eu ainda olhei assim e pensei que deve estar brincando. Ela disse: ‘você é ridículo’. Eu disse por que? Porque você não tirou foto comigo”, contou.

Ainda de acordo com Carlinhos, a mulher insistiu no xingamento até que ele respondeu que ela era feia. “Eu não bebo porque não suporto gente bêbada enchendo o saco. Virei para trás e falei: ‘ Você é feia’. Aí a mulher voou para cima de mim. Só que o povo em volta começou a afastar”, disse Carlinhos momentos depois da situação acontecer.

“Já olhei pra ela e disse: ‘Cachaceira safada’. Eu gritei. E pense que não foi bom, porque a gente escuta tantas coisas todos os dias que bota pra fod*r com a gente. Sou ser humano também”, justificou.

Quem recentemente também passou por uma situação de agressão em local público foi Anitta, que contou tudo nos Stories de Gkay.

Carlinhos Maia não presta queixa na delegacia após agressão

À noite, Carlinhos Maia voltou às redes sociais para dar novas atualizações sobre a mulher em questão. Segundo o humorista, ela foi detida por ter agredido um policial.

“A mulher de mais cedo tá na delegacia, foi detida porque acabou agredindo os policiais e a gente recebeu informações de que ela já estava arrumando confusão com o pessoal no mesmo local”, disse o artista, que completou: “Eu optei por não prestar queixa”.

Por fim, Carlinhos Maia ainda dá um conselho para a mulher e para os seus seguidores.

“Que vergonha, feia, chata, parar numa delegacia no começo de ano. Na minha vibe, com meus amigos, eu bebo, faço minhas presepadas, na minha, mas na rua, cara, faz isso não, foi feio. Fiz esse vídeo para vocês saberem que eu poderia meter um processo nela, mas não quis”, disse o humorista, que havia sido cotado para o “BBB”. Recentemente, Carlinhos Maia e Rodolffo acabaram vazando que influencer Lucas Albert estaria na próxima edição do reality.

Segundo informações do “G1”, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência.

