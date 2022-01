Cãozinho ‘plantonista’ de delegacia no AC some durante queima de fogos e servidores fazem campanha para achá-lo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cachorro foi adotado há cerca de dois anos pelos servidores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco, e sumiu no dia 31 durante queima de fogos.



Cãozinho foi batizado de “Plantonista” após ser adotado pelos servidores da Deam — Foto: Arquivo pessoal

A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) iniciou uma campanha para tentar encontrar o cãozinho adotado há dois anos pelos servidores daquela unidade. Batizado como “Plantonista”, o cachorro, que foi jogado de um carro em movimento, foi adotado pela delegacia e sumiu no último dia 31 durante a queima de fogos da virada do ano.

Os funcionários contam que ele foi abandonado por um homem que ia passando em uma caminhonete na frente da delegacia e jogou o animal com o carro ainda em movimento. Na época, ele também tinha sinais de maus-tratos.

“O pessoal na delegacia adotou ele e botaram em uma parte coberta da garagem. Como era muito arisco, levou em torno de uns 5 meses até deixar as pessoas se aproximarem dele, mas com o passar do tempo ele tornou-se extremamente dócil e literalmente virou um ‘plantonista’ em tempo integral , ninguém estranho entrava pela garagem da delegacia sem que ele não reagisse e chamasse a atenção dos policiais , como quem estava avisando da presença de gente estranha querendo entrar na delegacia”, conta Francisco Valsomar Oliveira, comissário de Polícia Civil.



Cachorro logo virou mascote em delegacia no Acre — Foto: Arquivo pessoal

‘Mascote’

O bichinho logo virou o mascote oficial e ganhou até casinha na delegacia. Logo, os servidores trataram de comprar tudo para o “Plantonista”, desde vasos para ração e água, até petiscos. E não faltam também histórias para contar.

“Ocorreu um fato inusitado certa vez. Um suposto ladrão entrou pela lateral da delegacia durante a noite e ele, atento como sempre, partiu para cima e conteve o ladrão, latindo até chamar a atenção dos colegas que estavam no plantão. O cara foi conduzido até a Defla onde foi flagranteado, graças a ação enérgica do nosso cão plantonista”, conta.

Oliveira diz ainda que não sabe que hora exata o cachorro sumiu, mas acredita que ele tenha se assustado com o barulho dos fogos.

“Infelizmente, no último dia do ano passado, provavelmente na hora da queima de fogos, não se sabe o momento exato, ele sumiu. Ninguém soube informar se ele fugiu com medo, se alguém o viu na beira da rua e o levou , o certo é que todo mundo ficou muito triste com o sumiço dele e estamos nessa campanha de esperança para achar e trazê- lo de volta para o lugarzinho que ele conquistou de forma tão cativa na delegacia e no coração das pessoas que se alegravam com a presença dele lá”, diz.



Postagem para tentar achar o ‘Plantonista’ foi feita no perfil oficial da delegacia — Foto: Reprodução