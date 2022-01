Cantora morre após batida entre quatro veículos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Morta após um acidente de trânsito no Rio Grande do Sul, a cantora catarinense Karine Delavechia Rodrigues, 32 anos, formava uma dupla musical com o namorado. Segundo o site da banda, o duo fazia shows no Sul catarinense e também no Norte do estado gaúcho.

A jovem natural de Sombrio, município do Sul de Santa Catarina, foi sepultada neste domingo (23), em Ermo, cidade da mesma região. Ela morreu no sábado (22) após ser hospitalizada com ferimentos graves provocados por um acidente de trânsito.