Cantora de brega morre e ao menos três pessoas ficam feridas após motorista de Kombi bater em poste

Uma cantora de brega de 18 anos morreu e pelo menos três pessoas ficaram feridas após um acidente com uma Kombi na PE-22, no bairro de Maranguape II, em Paulista, no Grande Recife, na noite do sábado (15). Segundo a Polícia Civil, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

Imagens enviadas pelo WhatsApp mostram a Kombi com amassados também na parte superior, além do poste quebrado (veja vídeo abaixo). As pessoas falam que o veículo teria capotado, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Civil

A jovem foi socorrida, mas morreu no Hospital Miguel Arraes, no mesmo município, afirmaram os parentes. Segundo o empresário Pepeu Nascimento, a vítima foi Jamyli Iali Magalhães, que estava iniciando a carreira como cantora na Banda Adupla, com Duda Morais, do Rio Grande do Norte.

“Tínhamos acabado de gravar um DVD, onde iríamos lançar a primeira faixa sexta feira agora dia 21”, contou o empresário (saiba mais sobre a jovem ao fim da reportagem).

O cunhado de Jamyli, José Júnior, contou que a jovem voltava de uma festa com quatro pessoas, quando ocorreu o acidente. “O rapaz que fez o transporte tentou fazer uma manobra arriscada. A Kombi capotou várias vezes e se chocou com o poste”, relatou.

O Corpo de Bombeiros disse ter socorrido uma pessoa para o Hospital da Restauração, na área central do Recife e que outras três teriam sido atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a corporação não soube precisar se, entre os quatro socorridos, já estava a jovem que faleceu no hospital.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista da Kombi, que fugiu sem prestar socorro às vítimas, ainda não foi identificado. A corporação também não soube informar quantas pessoas ocupavam o veículo.

Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso, registrado na 8ª Delegacia Seccional de Polícia, em Paulista, como acidente de trânsito com vítima fatal e omissão de socorro.

Quem era Jamyli Magalhães?

Jamyli Magalhães, de 18 anos, estava começando a realizar o sonho de ser cantora profissionalmente. Ela e Duda Morais, jovem de Mossoró (RN), tinham acabado de gravar um DVD e estavam se organizando para começar a fazer shows na Banda Adupla (veja vídeo acima).

“Estou destruída. Não tínhamos começado os shows ainda, íamos primeiro lançar as música. Minhas expectativas estavam altas, pois fizemos um trabalho incrível e, com certeza, seria sucesso”, disse Duda por mensagem ao g1, neste domingo (16).

As duas tinham se conhecido em julho de 2021, quando Duda veio ao Recife gravar um clipe musical. “Tínhamos um ótimo relacionamento. [Ela era] sempre muito animada e com brincadeiras, toda apressadinha, fazendo todo mundo rir. [Guardo] muitas lembras e as músicas que ela escreveu e compartilhou comigo”, contou a cantora.

Na redes sociais, Andressa Barbosa, mãe da jovem, disse que queria lembrar da filha cantando e feliz. “Foi embora um pedaço de mim”, escreveu.

O cunhado, José Júnior, disse que a família está arrasada. Jamily tinha duas irmãs e um irmão. Ela morava com a mãe perto do local do acidente. “A mãe dela está muito mal, a ficha dela ainda não caiu. Está muito para baixo, sem acreditar, sem entender porque, porque uma pessoa tão boa, com um brilho como o dela”, relatou Júnior.

Segundo ele, a cunhada era uma pessoa muito próxima da família. “A alegria da casa era ela. [Vou lembrar do] o sorriso, a alegria. O jeito contagiante de brincar, sempre animada”, disse.

Até a última atualização desta reportagem, a família ainda não havia decidido o horário do enterro, que deveria ocorrer no Cemitério de Paulista, no Grande Recife. Fonte: G1