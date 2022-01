Cantor Ulisses Batista é o grande vencedor da 20ª edição do Femucri realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com patrocínio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Lei de Incentivo à Cultura, foi realizada na noite desta sexta-feira (21), no Teatro dos Náuas, a 20ª edição do Festival de Música Cristã (Femucri), que teve organização da Diocese de Cruzeiro do Sul, sob a coordenação do produtor Joaquim Neto e sua equipe que proporcionaram mais uma belíssima edição do festival que é um dos mais importantes da região.

A primeira etapa do Femucri foi realizada no mês de dezembro passado momento que foram escolhidos os 12 finalistas para a grande final desta sexta-feira entre 40 participantes. O evento foi realizado com observação das normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias devido a pandemia e teve 12 apresentações de muita emoção onde os artistas mostraram muito talento e concorreram a premiação.

Os vencedores foram em 1º lugar o multi instrumentista e cantor adorador Ulisses Batista, da Assembleia de Deus, que recebeu R$ 1.500,00; 2º Lugar Paula Tuane, da Igreja Getsêmane que recebeu R$ 800,00 e o 3º lugar ficou com Alana Almeida, da Paróquia Nossa Senhora da Glória que recebeu R$ 500,00.

O coordenador, Joaquim Neto, fez uma avaliação foi muito positiva do evento. “Teve uma participação maciça de público e de candidatos. Agradeço à todos os candidatos e avalio com um festival de nível altíssimo”, afirma

O cantor Ulisses Batista, em suas redes sociais destacou a conquista. “Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa conquista, tudo vem dele e tudo é para ele. Hoje estou conquistando mais um FEMUCRI (Festival de Música Cristã). Quero agradecer a essa banda incrível que me acompanhou e que me fez vencedor de mais esse festival. Estou muito feliz. Muito obrigado a organização e aos jurados pelo julgamento cirúrgico nessa competição. Muito obrigado ao público que compareceu e em especial eu quero agradecer a minha esposa @sheilamelo02 que me incentivou e me apoiou desde o início. Tudo se resume em gratidão”, postou.

Paula Tuane, da Igreja Getsêmane foi a segunda colocada e Alana Almeida, da Paróquia Nossa Senhora da Glória a terceira

O Secretário Adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Ney Alves, prestigiou o evento com outros colaboradores da Secretaria e avaliou como de muita qualidade o festival que tem sua continuidade com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, professor Aldemir Maciel, parabenizou os vencedores e todos os participantes de mais esta edição do Femucri ao avaliar como de muita qualidade as apresentações e o evento que sempre revela grandes talentos.

“Em nome do prefeito Zequinha Lima e do nosso vice-prefeito Henrique Afonso parabenizo todos os participantes e também o coordenador do Femucri, Joaquim Neto e sua equipe pelo evento que tem o patrocino da Lei de Incentivo à Cultura, que é uma grande conquista dos fazedores de cultura que teve mais uma edição garantida pelo prefeito Zequinha Lima e pelo vice Henrique Afonso” disse o secretário.

Desfile de vozes talentosas no palco do Teatro dos Náuas na 20ª edição Femucri