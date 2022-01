Campeã do BBB18, acreana posta foto de mini biquíni e arrasa nas redes

-------- Continua depois da Publicidade--------

A acreana Gleici Damasceno, campeã da edição 2018 do Big Brothers Brasil, postou agora há pouco uma série de fotos dentro de um mini biquíni em uma praia não identificada para arrasar no engajamento. Em 40 minutos são quase quatro mil curtidas e mais de 130 comentários. O povo gosta, sobretudo do biquíni.

QUEM É GLEICI, SEGUNDO O WIKPEDIA

Gleici nasceu na Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, Acre. Quando Gleiciane tinha 7 anos, sua mãe, Vanuzia, fugiu com os três filhos para a periferia de Rio Branco em consequência das constantes agressões do marido, que tentou impedir a mudança. O pai de Gleici teve mais uma filha em um relacionamento posterior e faleceu em 2015.





Gleici nasceu na Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, Acre. Quando Gleiciane tinha 7 anos, sua mãe, Vanuzia, fugiu com os três filhos para a periferia de Rio Branco em consequência das constantes agressões do marido, que tentou impedir a mudança. O pai de Gleici teve mais uma filha em um relacionamento posterior e faleceu em 2015.

De origem humilde, morou com a avó enquanto a mãe se estabilizava, passou fome e começou a trabalhar aos 7 anos de idade vendendo doces e velas na rua, aos 12 virou babá. Ainda na infância, estudou capoeira e teatro em projetos sociais, e graças a isso, teve seu primeiro contato com coletivos e tomou gosto pela atuação. Na época, sua professora de teatro sugeriu que fizesse teste para a minissérie Amazônia – De Galvez a Chico Mendes, que seria filmada na região, mas a avó não permitiu por ter inseguranças em relação aos processos. Aos 16 anos, passou a atuar ativamente como militante de direitos humanos idealizando, fundando e liderando um projeto social em sua região. Durante sua juventude no Acre, também contatou lideranças políticas para passar seus planos de melhorias sociais, participou de movimentos estudantis, levantou abaixo-assinados, foi presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, voluntária de ações sociais e membro do comitê da juventude do PT.

Foi a primeira de sua família a terminar o ensino médio, e mais tarde se tornou a primeira ingressar no ensino superior. Aprovada no curso de artes cênicas da Universidade Federal do Acre, precisou abrir mão da vaga por conta do horário das aulas, estudou engenharia elétrica, serviço social e entrou no curso de psicologia em 2017, o qual cursou 2 semestres até trancar para entrar no BBB.

Engajada em pautas sociais e políticas, Damasceno é filiada ao Partido dos Trabalhadores e teve seu nome ventilado como possível candidata à Câmara dos Deputados nas eleições de 2018, possibilidade descartada pela jovem.