Caminhonete roubada é localizada pela PM em Senador Guiomard

-------- Continua depois da Publicidade--------

Guarnição do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) recuperaram na manhã desta quarta-feira, 12, uma caminhonete roubada. O fato ocorreu no bairro Democracia, em Senador Guiomard, após roubo ter sido cometido na noite anterior, no Ramal do Japonês.

Os militares se encontravam escalados durante a “Operação Relâmpago”, responsável por coibir roubos e furtos a veículos, quando foram informados por uma denúncia anônima, que o veículo estava abandonado. A guarnição, que realizava abordagens, se deslocou a Rua “A”, no bairro Democracia, e encontrou a caminhonete, de cor laranja, em via pública.



O proprietário foi contactado e chegou ao local, reconhecendo o seu veículo. Os militares acionaram o guincho para encaminharem a caminhonete à Delegacia de Senador Guiomard, para medidas cabíveis ao fato.