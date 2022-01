Câmeras de Segurança flagram assalto em posto de gasolina em Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um posto de gasolina na Av. Avelino Chaves em Sena Madureira foi alvo de assaltantes na noite deste Domingo.

No vídeo dois elementos chegam ao posto em uma moto por volta da 22:25 hrs e anunciam o assalto assim que o frentista se aproxima da dupla.

Armados com o que parece ser uma escopeta de fabricação caseira, os bandidos aparecem pegando objetos e provavelmente dinheiro das mãos do funcionário do posto.

Veja o vídeo: