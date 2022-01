Câmera de segurança flagra assalto em conveniência

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem, foi flagrado por câmeras de segurança assaltando uma conveniência de um posto de combustíveis, na rua Tapajós, Centro de Manaus. O crime aconteceu nesta quinta (21).

O suspeito chega no local em uma moto sem placa. Uma funcionária entra para atender o ladrão, que se passa por cliente.

Ele parece pegar um produto, mas anuncia o assalto, com a mão no bolso, as imagens não mostram se ele estava armado. A vítima, entrega uma quantia em dinheiro para ele.

O suspeito fugiu e ainda não foi preso. A polícia civil investiga o caso.

Fonte: Fiscaliza Amazonas