Café da tarde com as amigas’: Carla Zambelli posta foto segurando armas nas redes sociais e ironiza

Apoiadora assíduo do presidente Bolsonaro (PL), a deputada federal Carloa Zambelli (PSL) postou nas redes sociais uma foto onde aparece segurando um fuzil ao lado de outras duas pessoas. A publicação foi feita na última sexta-feira (14).

“Café da tarde com as amigas!”, escreveu a parlamentar que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, em Brasília.

Zambelli costuma praticar o tiro ao alvo e já postou aulas de instrução sobre a prática em sua conta oficial na internet.

Bastante atuante nas redes sociais, a deputada bolsonarista também reagiu, no domingo (16), a uma publicação do Partido dos Trabalhadores (PT) a respeito do risco da extinção de jumentos no Brasil. “Quando o meme vem pronto”, disse a parlamentar.

O comentário da deputada se deve ao fato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chamarem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “jumento”.