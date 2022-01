Cadela é abandonada com bilhete de ‘desculpa’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma cadelinha foi abandonada com um bilhete, ração e um cobertor na porta da casa de Lais Monfrinato, moradora do centro de Mairinque, em São Paulo (SP), no dia 19 de dezembro.

A pessoa que abandonou o animal, escreveu no bilhete “me desculpe, por favor, cuide dela”.

Em entrevista ao G1, Lais conta que ficou surpresa ao encontrar a cadela no portão de sua casa.

“Quando vi, fiquei com raiva por alguém se permitir fazer algo parecido com um ser tão indefeso. Segundos depois, foi amor por aquela menina tão doce e carinhosa. Só pensei em recolher e cuidar até achar um lar”, disse ela ao G1.

Lais acolheu a cadela em sua casa, no entanto como não tem espaço no local e já possui três gatos adotados, ela postou em suas redes sociais a foto da cachorrinho e contou sua história para que ela pudesse encontrar um lar.

Com a postagem, Rosane Carraco, chefe de Laís, ficou comovida com o caso e resolveu, junto do companheiro, adotar a cadela, que agora se chama Lua.

“Quando eu vi a carinha dela e a história de ter sido abandonada com um cobertor e um saco de ração, meu coração ficou pequenininho. Nisso eu mostrei para o meu marido, que é um amante de cachorros também. Ele ficou comovido com o olhar triste e foi isso que fez com que a gente quisesse adotar”, relata.

Lua foi recebido pela nova família no último domingo (26) como um presente de Natal. Rosane conta que ficou receosa no começo, pois já tem uma cadelinha, a Mel, de dois anos, e não sabia se as duas iriam se adaptar. Mas qualquer dúvida foi embora logo que ambas se conheceram e viraram muito “amigas”.