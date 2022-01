Bruna Marquezine, após boatos de briga por causa de Neymar, fica cara a cara com a cantora e diz tudo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bruna Marquezine e Anitta posaram juntinhas

Quem acompanha as notícias sobre o mundo dos famosos deve saber sobre os rumores de que Bruna Marquezine e Anitta não se bicam. Vale lembrar que esse boato teve início no Carnaval de 2019, quando a cantora supostamente ficou com Neymar na Marquês de Sapucaí.

Mas, parece que o atrito que existia entre as famosas chegou ao fim. Isso porque Bruna Marquezine marcou presença neste domingo, 23 de janeiro, no ensaio do bloco de Anitta ao lado de Rafa Kalimann. Às duas ficaram na área VIP do evento e deram o que falar.

Bruna Marquezine chegou a posar coladinha com Anitta na festa. A cantora foi até a área VIP e fez questão de cumprimentar a atriz. Além disso, a artista ainda posou ao lado de Rafa Kalimann, Pocah e outros famosos. Juliette também marcou presença no badalado evento.

BLOQUEADA POR BONINHO

A atriz Bruna Marquezine foi convidada a participar, nessa madrugada, ao “Space do Muka” e acabou revelando detalhes surpreendentes sobre sua relação com Boninho, diretor do reality da Globo, Big Brother Brasil.

A famosa foi questionada se já teria sido convidada para a atração. Para a surpresa de todos, Bruna Marquezine revelou que não, e ainda contou que está bloqueada por Boninho nas redes sociais.

Ainda durante o bate-papo, Marquezine alegou que não sabe se o diretor do BBB “gosta dela”, e que assim como ela, diversos famosos também são bloqueados por Boninho. “Não. Tenho minhas dúvidas se o Boninho gosta de mim, viu. Porque, no caso, eu sou bloqueada. Uma galera é, né… Se tivesse Orkut, a gente ia ter essa comunidade: ‘Sou bloqueada pelo Boninho’”, disse a atriz, em tom de sarcasmo.

Vale lembrar que Bruna Marquezine foi uma das famosas que chegou a comentar fervorosamente o BBB20, quando sua amiga próxima, Manu Gavassi, participou do reality, puxando mutirões para a amiga.