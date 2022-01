Britney Spears posta nudes e comemora: ‘Nunca me senti melhor’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Britney Spears está aproveitando seus dias de liberdade. Aos 40 anos, a cantora postou selfies nua em frente ao espelho, apenas vestindo meias brancas e gargantilha de renda. “A energia de uma mulher livre. Nunca me senti melhor”, escreveu na legenda no Instagram. Desde o fim de sua tutela, em novembro, Britney parece mais solta em suas redes sociais. Em dezembro ela postou uma imagem tomando vinho e nesta quarta-feira, 6, compartilhou um vídeo dançando ao som de Madonna com a música ‘Nobody’s Perfect’. “Tenho certeza de que parece estranho dançar tanto ao som de Madonna. É como se eu não estivesse tentando tanto quanto estou divulgado”, escreveu.

Fonte: JP