Briga por mulher termina com um homem morto e outro preso

Um homem está preso suspeito de matar Charles Amâncio Vieira por conta de uma briga por mulher, em Formosa, no entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em abril de 2021, mas a prisão do sujeito ocorreu somente nesta quinta-feira (6). O suspeito do crime era o atual namorado da ex-companheira de Charles e os dois teriam começado uma briga pela mulher após a vítima ter passado de carro em frente a casa dela.

Segundo a investigação, em fevereiro do ano passado Charles estava na companhia de um amigo quando resolveu passar em frente à residência de sua ex-namorada. Porém, no local estava o atual namorado da mulher. Com isso, uma discussão verbal se iniciou entre eles.

Depois da troca de ofensas, a vítima saiu do local, mas o suspeito começou a segui-lo. Em determinado momento, o homem esfaqueou Charles com alguns golpes. Mas a vítima foi socorrida, passou por cirurgia e sobreviveu.

O crime

Em abril, dois meses depois da briga com faca, Charles já estava recuperado e decidiu que iria se vingar pelo que aconteceu. Com isso, tentou atropelar o suspeito, mas não conseguiu. O investigado teria então jurado a vítima de morte e, no dia seguinte, por volta das 19 horas foi até o local onde Charles estava e o esfaqueou cinco vezes.

A polícia afirma que Charles conseguiu correr, mas devido aos ferimentos, caiu no chão e morreu no local. Mesmo com a vítima caída no chão, o suspeito o chutou e o agrediu até a morte. Logo depois, fugiu.

Agora, o suspeito está preso e deve responder por homicídio. O inquérito policial foi concluído e será prontamente encaminhado ao Poder Judiciário.