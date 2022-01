Brasileiro em Israel é o primeiro paciente a receber pílula para Covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um brasileiro, morador de Israel, foi o primeiro infectado com Covid-19 a tomar o medicamento paxlovid, da Pfizer. O economista Simcha Neumark, 33, nasceu em São Paulo e mora em Jerusalém desde 2013. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, ele foi diagnosticado com a doença na sexta-feira (31) e no domingo (2) foi escolhido para ser o primeiro a receber o remédio após procurar atendimento médico.

Neumark tem Doença de Crohn e, por isso, não desenvolveu anticorpos para o vírus, mesmo vacinado. Ele disse ter sido vacinado cinco vezes, três em Israel e duas no Brasil – para onde costuma viajar a trabalho.

Com relação à experiência de ter tomado o medicamento contra a Covid-19, Neumark afirma que horas depois já se sentia melhor. A febre e a dor de garganta haviam cessado cerca de 15 horas após receber a pílula.