Brasileiro aprovado em 9 universidades dos EUA ajuda jovens a estudar

O brasileiro Fred Ramon estudou a vida inteira em escolas públicas do Recife, em Pernambuco. Filho de faxineira foi aprovado em nove universidades dos Estados Unidos em 2021 e aproveitou as férias para ajudar outros jovens, como ele, com os estudos.

“Quero que as pessoas acreditem mais que podem alcançar o que quiserem, independentemente de qualquer desafio. Nada é para sempre. Nenhuma dor e eu quero inspirar mais jovens a sair da favela, das comunidades, da periferia, e chegar a espaços que historicamente foram negados pra eles estarem”, declarou.

Pelas redes sociais, esse jovem de 21 anos dá dicas para outros alunos e deixa orientações sobre Enem ou como ingressar em uma universidade no exterior, como ele fez.

Atualmente, ele cursa administração em negócios e faz especialização em teatro em uma universidade em Los Angeles, na Califórnia.

Chave para o futuro

Fred é visto pelos jovens que ele ajuda como uma chave para o futuro. Entre esses alunos que acompanham o pernambucano, está Pablo Vinícios, de 18 anos. “Sonho em estudar fora, fazer artes visuais no exterior, conseguir ser reconhecido no Brasil, viver da minha arte e fazer outros jovens também sobreviver (sic)”, disse.

Pablo é apaixonado por desenhos, gosta de pintar quadros e escrever contos e poesias. Ele fazia aulas de inglês por vídeo chamada com Fred e, nesse mês de janeiro, aproveitou para ter aulas presenciais.

“A primeira coisa [para estudar fora] é você saber um pouco de inglês, porque toda a base pra estudar fora exige inglês. Essa é a dica que eu insisto”, declarou Fred.

Pablo conta que tudo o que aprendeu com Fred é importante para realizar o sonho dele.

“O que eu aprendi mais de valioso é que, mesmo com medo, mesmo que você estiver com falta de coragem, falta de apoio, você tem que persistir, meter a cara e fazer. Mesmo sem recursos, porque as pessoas querem ver a gente batalhando e conquistando o nosso espaço”, afirma.

Mudanças na vida

Além de ajudar outros jovens, Fred também tem muito orgulho do suporte que hoje ele pode dar para a mãe.

“Consigo reformar a minha casa. Hoje, eu tenho um inglês muito melhor que antes, porque estar com americanos 24 horas não é mesma coisa que você estudar em qualquer curso. Essa experiência é a chave para o sucesso que eu ainda quero ter”, relatou.

O mais incrível, é que Fred aprendeu inglês sozinho. Sem dinheiro para pagar um curso, ele mergulhava em livros, mas nunca desistiu do sonho de estudar fora.

Além da bolsa de 70% na universidade de Los Angeles, ele foi aprovado também na Universidade de Inovação ASU; Manhattanville College; Florida Tech; Temple University; University of Arizona; Stetson University; Adelphi University; e University of La Verne.

Para completar os 30% da bolsa de estudos, Fred abriu uma vaquinha na época e conseguiu todo o valor que precisava.

