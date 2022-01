Boxeador se revolta com resultado de luta e acerta soco em juiz

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma luta movimentada de boxe acabou com um final inusitado. Irritado com a decisão do juiz, um dos boxeadores acabou acertando um soco no árbitro do combate.

Iago Kiladze, da Geórgia, e Victor Faust, da Ucrânia, faziam um bom combate, repleto de knockdowns, quando Kiladze foi atingido em cheio por Faust e caiu.

Samuel Burgos, árbitro do duelo, interrompeu o embate e decretou vitória de Faust. Irritado com a decisão de Borgos, Kiladze desferiu um soco no rosto do juiz. Veja:

Depois de um começo de confusão, os ânimos foram acirrados e o combate encerrado com vitória do ucraniano por nocaute técnico.

