Bonner e Renata viralizam ao quebrar protocolo do “JN”

William Bonner e Renata Vasconcellos viralizaram ao quebrar um protocolo no “Jornal Nacional” desta quarta-feira (5). Os apresentadores ativaram o modo deboche e deram opinião sobre o tenista Novak Djokovic, deportado da Austrália, ao tentar entrar no país sem a vacina de Covid-19, fazendo comentários para lá de sinceros. Assista ao vídeo!

Ao introduzir a reportagem, Bonner classificou o acontecimento como um “vexame planetário”. “O tenista número um do mundo foi impedido de entrar na Austrália. O vexame planetário do sérvio Novak Djokovic foi por não ter se vacinado contra o coronavírus. Ele foi retido logo ao desembarcar hoje, no aeroporto de Melbourne”.

“Organizadores do Torneio Alberto da Austrália tinham dado uma autorização especial que o isentava da vacina, mas as autoridades australianas não aceitaram o documento, negaram o visto de entrada e informaram que ele vai ter que deixar o país nas próximas horas. Os advogados de Djokovic vão recorrer da decisão”.

Bonner lembrou ainda que essa não é a primeira situação envolvendo o tenista. “O Djokovic já precisou se desculpar em 2020 por ter promovido um torneio de tênis na pandemia, desrespeitando todos os protocolos sanitários. Ele e outros participantes contraíram Covid”.

No final da matéria, Bonner e Renata se mostraram bem indignados, quebrando um protocolo do “JN” para darem sua opinião, o que é proibido pela emissora para deixar o jornal mais imparcial. “Vexame, hein?”, disparou a jornalista, que ouviu do colega de bancada: “Mico”.

Fonte: Vix