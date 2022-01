Bombeiros Militares de Xapuri resgatam vítima de acidente de motocicleta

-------- Continua depois da Publicidade--------

No final da tarde deste domingo, 09, o 8° Batalhão foi acionado para atendimento de uma ocorrência de queda de motocicleta, no Ramal do Tabocal KM 6, em Xapuri.

Segundo informações iniciais, um casal havia caído de sua motocicleta embaixo de uma ponte. Para chegar ao local, foi necessário apoio de dois quadriciclos da Polícia Militar. A mulher que teve apenas escoriações leves e o homem de 46 anos sentia fortes dores na região do quadril.

Foram realizados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e o transporte da vítima, em seguida, encaminhada ao Hospital Epaminondas Jácome para os devidos procedimentos médicos.

Galeria de Imagens: