Bombeiros debelam incêndio em fábrica de colchões

No início da manhã desta terça-feira (4), a guarnição de serviço do 16° Grupamento de Bombeiros Militar (16°GBM) debelou um incêndio numa fábrica de colchões em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Não houve vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Os bombeiros conseguiram isolar o incêndio e preservar um galpão livre de chamas. A ocorrência aconteceu no bairro Salto da Onça e os militares foram acionados através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom).