Bolsonaro recebe alta após dois dias internado em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (5/1). O chefe do Executivo passou dois dias internado com um quadro de obstrução intestinal.

Pelas redes sociais, Bolsonaro agradeceu a equipe médica com uma foto no hospital. “Alta agora. Obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece”, escreveu.

O presidente foi internado na madrugada de segunda-feira (3/1) após passar mal durante as férias em Santa Catarina. Bolsonaro foi levado de avião a São Paulo onde precisou usar uma sonda nasogástrica para se alimentar, mas o dispositivo foi retirado ainda na terça-feira.

Nesta terça-feira (4/1), a equipe médica descartou a necessidade de uma cirurgia e disse que a obstrução intestinal se desfez. A avaliação foi feita pela equipe do hospital e o médico pessoal do presidente, Antônio Macedo, que interrompeu as férias nas Bahamas para avaliar Bolsonaro.

Esta é a segunda vez que Bolsonaro é internado com quadro de obstrução intestinal desde a facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, na campanha eleitoral de 2018. Desde então, o presidente já passou por quatro cirurgias.

Fonte: Correio Braziliense