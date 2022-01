Bolsonaro lamenta decisão da Anvisa de suspender cruzeiros após centenas de casos de covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em coletiva de imprensa antes de deixa o hospital Vila Nova Star, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de suspender os cruzeiros no país. A decisão foi tomada após centenas de casos de covid-19 entre passageiros.

Segundo Bolsonaro, o Brasil é uma potência na área do turismo. “O mundo todo tá de olho em nós. Não é porque somos bonzinhos não, é porque nós temos muito a oferecer. O Brasil é uma potência no agronegócio, é uma potência mineral, é uma potência no turismo – lamento a decisão que tivemos agora, não pelo meu governo, pela Anvisa, no tocando aos cruzeiros. O Brasil é uma potencia”, declarou o presidente.

“A gente pede bom senso a todo mundo para que a gente possa levar o Brasil a diante, porque sem economia, não tem saúde”, disse.

Fonte: Yahoo!