Bolsonaro distorce estudo para defender divulgação de mortes por Covid ligadas a comorbidades

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mais uma vez minimizou os efeitos da Covid-19 e distorceu um estudo divulgado por um órgão sanitário dos Estados Unidos em sua live semanal, nesta quinta-feira (13), transmitida nas redes sociais. As informações são da Folha.

Na transmissão, Bolsonaro menciona um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo americano, que indicaria que 75% das mortes por Covid ocorrem em pessoas com ao menos quatro comorbidades.

“Aqui também da CDC americana: 75% dos mortos por Covid tinham quatro comorbidades”, disse o presidente.

Na verdade, o estudo americano mostra que 75% das mortes por Covid entre pessoas vacinadas ocorrem em indivíduos com ao menos quatro comorbidades, ou seja, o estudo reforça o argumento de que a imunização é eficiente contra o coronavírus.

Ainda de acordo com a Folha, o estudo analisou os fatores de risco da Covid entre a população vacinada, e foram considerados fatores de risco idade superior a 65 anos, imunossupressão e outras seis condições.

O estudo ainda destaca que os casos graves e mortes por Covid entre vacinados foram extremamente raros.

Fonte: Isto É