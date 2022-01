Boliviano é preso em flagrante embriagado após bater em veiculo estacionado em Brasiléia

-------- Continua depois da Publicidade--------

O caso aconteceu na tarde desta ultima Quinta-Feira, 13, quando um cidadão alcoolizado natural da Bolívia estava conduzindo seu veiculo pela rua Olegário França em Brasiléia e se colidiu com um veiculo Honda Civic de placa MZT6343, o impacto fez com que atingisse um segundo veiculo, uma moto que estava logo atrás do automóvel da vitima.

Após denuncia de populares, a Policia Militar esteve presente no local e deu voz de prisão em flagrante pelo fato de o condutor esta dirigindo embriagado pelas ruas da cidade.