Boi morre com doença da raiva em fazenda

Um produtor rural de Rialma no Vale do São Patrício, comunicou a morte de um boi de sua fazenda pela doença da raiva. Outros quatro animais morreram com sintomas semelhantes na mesma propriedade nos últimos dois meses, segundo o fazendeiro.

O produtor disse que informou o caso à Agência Goiana de Agrodefesa na semana passada, quando o boi estava doente, apresentando sintomas de espuma na boca, cambaleios e fraqueza.

O animal adoeceu na semana passada, mas os técnicos da Agrodefesa não conseguiram ir à fazenda avaliar o caso por causa das chuvas intensas. O boi morreu na segunda-feira (3).

A agência enviou veterinários ao local para coletar amostras do animal para fazer o exame de raiva. O resultado confirmou a morte pela doençaa, conforme a Agrodefesa.

O gerente de sanidade animal da Agrodefesa, Antonio Leal, explicou que quando acontece um foco de raiva, a agência orienta e depois fiscaliza a vacinação obrigatória contra a raiva em todo o rebanho e nas propriedades num raio de 12km.

“Também foi relatado na região a morte de cavalos e porcos com sintomas semelhantes. A doença não tem tratamento, é 100% letal”, explicou o gerente.

O produtor contou que teve ainda a morte de um cavalo com sintomas semelhantes na propriedade vizinha. Aos técnicos da agência, o fazendeiro mencionou um abrigo para morcegos perto de uma rodovia.

A Agrodefesa disse que vai capturar um animal para fazer exames, já que a doença é transmitida principalmente por esses animais, quando se alimentam de sangue de outros animais.