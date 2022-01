BOCA FECHADA: PM realiza operação e prende acusados de tráfico de entorpecentes armados

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Militar do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO) realizou operação no distrito de Fortaleza do Abunã.

A ação visava reprimir o tráfico de drogas e a onda de assalto que tem ocorrido no distrito de Vista Alegre. Nos últimos dois meses ocorreram três assaltos de motos e uma tentativa de latrocínio.

Após informações anônimas de pessoas preocupadas com a onda de assaltos, a polícia identificou o endereço dos suspeitos e passou a monitorá-los.

O bando é suspeito de participar dos roubos de moto na Ponta do Abunã. Na data de hoje, a equipe obteve sucesso em fazer a prisão em flagrante dos suspeitos, que foram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Foram presos dois homens e uma adolescente de 14 anos foi apreendida. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Extrema, onde foram autuados em flagrantes.

A adolescente vai responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e os dois homens foram encaminhados ao presídio de Porto Velho, onde ficarão à disposição da justiça.

A Polícia Civil dará prosseguimento as investigações para identificar os demais membros da quadrilha e pedir a sua prisão