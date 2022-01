Bob Saget, ator de “Três é demais”, é encontrado morto em quarto de hotel de Orlando

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ator e comediante Bob Saget, conhecido por interpretar Danny Tanner em “Três é demais”, foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Orlando, nos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, a polícia e os bombeiros foram chamados ao Ritz Carlton depois de seguranças terem encontrado o comediante no quarto. Ele foi declarado morto no local.

Nascido em 17 de maio de 1956 na Filadélfia, Pensilvânia, Robert Lane Saget, também conhecido como Bob Saget foi um ator, comediante stand-up e apresentador televisivo norte-americano. É mais conhecido pelos seus papéis como Danny Tanner em Full House e é o apresentador original de America’s Funniest Home Videos. Também é reconhecido pelo seus shows de stand-up.

Fonte: Novelando