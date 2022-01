Blitz serão intensificadas após onda de acidentes nas primeiras semanas de janeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bem diferente do ano passado, o ano de 2022 já começou com notícias que vem chocando a população de Cruzeiro do Sul.

Só na terceira semana de janeiro em menos de 72 horas, dois acidentes com vítimas fatais foram registrados. Até este dia 17, já ocorreram 13 acidentes com vítimas e dois óbitos.

De acordo com a Polícia Militar em 2021 foram registrados 06 acidentes com vítimas fatais.

Esses números preocupantes fizeram com que os órgãos do estado planejem campanhas para conscientizar a população. “A gente precisa muito que a população tenha consciência, além disso a fiscalização vai ser remodelada. Vamos ter reunião essa semana com o Semtran e o DETRAN vamos afinar a parceria. Para este mês, a gente pretende lançar campanhas educativas, como também aumentar a fiscalização mais rigorosa, mais rígida, porque a gente sabe que as pessoas tem bebido e dirigido bastante. Então vamos fiscalizar ainda mais”, relatou o tenente Belo, Comandante do Pelotão de Trânsito de Cruzeiro do Sul.