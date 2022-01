Billboard denuncia plágio de Alok e estima valor de 2 mi de dólares

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sean e Kevin Brauer, dupla de irmãos conhecida como Sevenn, estão acusando o DJ Alok de plágio por mais de 12 músicas, inclusive a recém lançada Un Ratito que tem participação da ex-BBB Juliette Freire. As informações são da revista Billboard e a estimativa da dívida feita pelo veículo gira em mais de dois milhões de dólares.

Segundo a publicação, a canção com Juliette, por exemplo, lançada em 14 de janeiro, é uma colaboração reggaeton com a participação de Luis Fonsi, Lunay, Lenny Tavárez e Juliette. Kevin começou a produzir a faixa em 2017 como Let’s Make Love (nanananana). Ele foi listado nos créditos da música no Spotify como um dos 14 escritores, mas não como um produtor. “A melodia, a bateria, a guitarra – quase tudo o que você ouve tinha alguma coisa que eu fiz”, disse Kevin a revista.

Os irmãos Brauer, que foram criados em uma comunidade no Rio, disseram à Billboard que trabalharam como “produtores fantasmas” em pelo menos 12 músicas e não receberam nenhum crédito, royalties de publicação ou remuneração. Os irmãos também reivindicam que eles foram os criadores do estilo deep-house Brazilian Bass.

Segundo a revista, eles se conheceram em um festival em 2015 e logo começaram a fazer músicas juntos. Sean teria experimentado os sons do baixo e criado duas predefinições que se tornaram a assinatura do que Alok teria, mais tarde, chamado de Brazilian Bass.

Irmãos recusaram dinheiro

De acordo com a Billboard, em 2017 Alok teria se oferecido a pagar uma quantia aos irmãos, mas eles teriam recusado, pois disseram ao DJ que ele não precisava pagar nada a eles, pois eles eram gratos a Alok.

Ainda segundo a revista, no fim de 2019, os irmãos Brauer souberam que a mãe estava com câncer no pâncreas. Sean foi para Paso Robles, na Califórnia, para cuidar dela – entregando as rédeas do Sevenn ao seu irmão.

No final de 2020, ele reclamou à equipe do Alok que ela supostamente tinha usado seus rascunhos de música para criar faixas para a Controvérsia, gravadora do Alok, inclusive para o remix de Alok do Piece of Your Heart da Meduza – sem nenhuma oferta para compensá-lo.

A Billbord afirmou na matéria que procurou Alok para comentar sobre a denúncia e que sua equipe negou as acusações dos irmãos Brauer e enviou um e-mail recusando a responder às perguntas específicas da publicação, mas alegaram que “ao criar uma falsa narrativa” Kevin e Sean estariam “tentando se apresentar como vítimas e litigar suas disputas com Alok na imprensa, bem como no tribunal da opinião pública. Alok não tem intenção de morder a isca”.

Fonte: Metrópoles